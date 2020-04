FC Twente kan gaan bouwen als eredivisieclub

Elke club in de wereld worstelt op dit moment met hetzelfde vraagstuk: wat blijft er op de ruïnes van de coronacrisis over van het spelersbudget? Bij FC Twente is dat niet anders, al zijn ze het in Enschede wel gewend dat de realiteit van nu morgen anders kan zijn. Als ze bij FC Twente het budget tussen de 3.5 en 4 miljoen euro weten te houden, zullen ze de handen dichtknijpen.