FC Twente kan voorsprong niet vasthouden en verliest van Ajax

ENSCHEDE - FC Twente leek zondagmiddag tegen Ajax heel even op weg naar een sensatie, maar uiteindelijk viel alles toch nog in de verwachte plooi. Na twintig minuten stond het 2-0, bij rust 2-1, maar na negentig minuten was het 2-5. Zoals verwacht eigenlijk.

Er waren zondag twintig minuten gespeeld in de uitverkochte Grolsch Veste toen de toeschouwers elkaar vol verbazing en verwondering aankeken: FC Twente-Ajax 2-0. Het stond er echt en het klopte ook nog. Waar de prachtige openingstreffer van Keito Nakamura in de vijftiende minuut nog werd begroet als een mooie onverwachte meevaller, barstte het stadion bijna uit z’n voegen na de 2-0 van Aitor een paar minuten later. Het onverslaanbare geachte Ajax, dat in Nederland doorgaans alleen in Europa wordt getest, wist niet wat het overkwam. En de fans van Twente ook niet.

Normaal gesproken komen de Amsterdammers er wel mee weg als er slordig balverlies wordt geleden, maar dit keer strafte Twente het in de tegenstoot twee keer genadeloos af. Uitgerekend Hakim Ziyech ging in de fout bij de 1-0, de manier waarop Aitor de goal inleidde was van grote klasse. De Spanjaard pikte de bal op eigen helft op, speelde Ziyech uit, durfde daarna te wachten en stuurde vervolgens de pass op Nakamura die inmiddels een patent heeft op dit soort ‘Arjen Robben-goals’: Naar binnenkomen en dan afdrukken. Hij deed het eerder tegen PSV en De Treffers.

Gesterkt door de sensationele voorsprong ging Twente verbeten de duels aan. Natuurlijk werd de ploeg teruggedrongen door Ajax, dat voor het eerst sinds de eerste speeldag bij Vitesse op achterstand kwam in de eredivisie. Twente had nog nauwelijks iets weggegeven toen Noa Lang Ajax, op aangeven van Ziyech, terugbracht in de wedstrijd: 2-1. Invaller Klaas-Jan Huntelaar (hij was ingevallen voor de geblesseerde Quincy Promes) was vlak voor rust nog dreigend, maar zijn schot werd geblokt door Calvin Verdonk. Hoewel Ajax uiteraard de dominerende ploeg was, lag er voor Twente ook enkele keren ruimte voor de counter. Het is dat Aitor een keer niet opkeek bij zo’n schakelmoment. Anders had Nakamura zomaar de vrije doortocht gehad.

Routiniers

Opvallend bij Twente was dat trainer Gonzalo Garcia met het opstellen van Wout Brama voor het eerst dit seizoen koos voor een zogenaamde dubbele ‘6’. Garcia is daar eigenlijk geen voorstander van, maar de kracht van Ajax noopte hem tot deze koerswijziging. Brama speelde aan de zijde van de sterk duellerende Godfried Roemeratoe. De plek voor Brama ging ten koste van Javier Espinosa.

Ook Paul Verhaegh stond in de basis. De ervaren rechtsback speelde enkele weken geleden ook tegen AZ en verdween daarna weer naar de bank. Verhaegh speelde dit seizoen nog niet veel, maar stond wel drie keer in de basis tegen de topploegen PSV, AZ en Ajax.

Druk

Vijf minuten na rust gebeurde dan toch waar iedereen eigenlijk al rekening mee hield. En weer was het Noa Lang die scoorde: 2-2. Die goal viel nadat Twente even met teveel mensen naar voren was gestormd bij een uitbraak. Dat enthousiasme werd de ploeg na de onderschepping bij Ajax meteen fataal: 2-2. Twente stond daarna voor de zware taak om nog 40 minuten stand te houden en dat bleek ook teveel gevraagd.

Tien minuten na de gelijkmaker joeg Huntelaar de bal in de kruising (2-3). De goal werd nog even gecheckt door de VAR omdat iedereen bij Twente vond dat er eerst een overtreding aan vooraf ging, maar de protesten van de thuisploeg leverden niets op. Uiteindelijk werd het duel van z’n laatste beetje spanning beroofd door een knullig moment. Doelman Joël Drommel kopte bij het uitverdedigen de bal op de rug van ploeggenoot Xandro Schenk waarna het leder pardoes voor de voeten van Noa Lang viel. Die kon daarna simpel zijn derde treffer van de middag binnenschuiven in het verlaten doel: 2-4. Daarmee was de krachtbron van Twente leeg. Alles gegeven, alles geprobeerd. Huntelaar zorgde na een fout van invaller Berggreen voor het slotakkoord: 2-5.