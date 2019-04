FC Twente kan vrijdag de titel pakken na puntverlies Sparta

Drommel is overtuigd: ‘De schaal moet naar Enschede’

12 april ENSCHEDE - Hij twijfelt eigenlijk al een tijdje niet meer over het kampioenschap, zegt FC Twente-keeper Joël Drommel na de nipte zege op Telstar (1-0). „Nog twee keer winnen en we zijn kampioen. We hebben het allemaal in eigen hand.”