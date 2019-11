FC Twente-keeper Brondeel krijgt door schorsing weer een kans: ‘Gewoon ballen tegenhouden’

Hij heeft het zich in de voorbije periode regelmatig afgevraagd. Dan zat hij in zijn eentje in zijn appartement, ver van Vlaanderen, en dacht: 'Is dit het nu? Ben ik hiervoor drie jaar geleden naar Twente gekomen?' "Als ik 's maandags naar de club reed, wist ik al voor 90 procent zeker dat ik het weekeinde niet zou gaan spelen." Maar op datzelfde moment voelde hij zich ook strijdbaar. "Ben ik een halve prof of een hele? Ik wil dagelijks op het veld laten zien dat ik een hele ben."