FC Twente kegelt Ajax uit bekertoernooi na zinderende penaltyreeks

ENSCHEDE - In een ware bekerthriller heeft FC Twente woensdagavond de volgende ronde van het bekertoernooi bereikt. Nadat Justin Kluivert en Oussama Assaidi zorgden voor een 1-1 stand binnen de officiële speeltijd, kwam het uiteindelijk aan op penalty's. Daarin werd Joël Drommel de held van de avond.

FC Twente hield zich niet alleen knap staande in de bijna uitverkochte Grolsch Veste, maar kwam er ook meermaals gevaarlijk uit. Dat was al vroeg het geval. Zo kon Mitchell Dijks een lage voorzet nog maar net wegwerken, na een snelle omschakeling via Fredrik Jensen en Oussama Assaidi, en probeerde Danny Holla het vanuit de draai.

Kluivert 0-1

Tussen de bedrijven door brak Ajax de wedstrijd echter open. De Amsterdamse ploeg stuitte meermaals op de Twentse muur, maar een gemikt afstandsschot van Justin Kluivert, na zeventien minuten, zorgde voor de 0-1.

Van Boekel

In het vervolg was de hoofdrol vooral voor Pol van Boekel. De scheidsrechter leek, bij meerdere overtredingen, op de hand van Ajax. Allereerst weigerde de arbiter een strafschop te geven aan FC Twente, nadat Mitchell Dijks onbesuisd inkwam op Hidde ter Avest en daarbij ook nog hands maakte. Daarbij had Van Boekel een beroep kunnen doen op de videoscheidsrechter.

Ook liet Van Boekel het na een vrije trap op de rand van de zestien te geven, nadat Matthijs de Ligt Tom Boere opzichtig omver duwde.

Dominanter

Direct na de rust kwam Alexander Laukart in het veld voor Hooiveld. Daarmee schakelde Verbeek om naar een 4-4-2-formatie. Het resulteerde vrijwel direct in een dominanter FC Twente, dat weinig weggaf én aandrong op de gelijkmaker. De beste kans was nog voor Tom Boere, die knap naar de hoek kopte uit een afgemeten voorzet van Stefan Thesker. Onana strekte zich echter succesvol.

In extremis

Nadat Jensen, op luttele meters afstand van het doel, huizenhoog over schoot, klonk het 'alles of niets' vanaf Vak-P. De gebeden werden verhoord. Zoals al veel vaker dit seizoen, maakte Assaidi het verschil. De aanvaller kapte, draaide en schoot, in extremis, van afstand raak (1-1).

Drommel redt

Daardoor brak alsnog een verlenging aan en wist het publiek op dat moment vooral dat het rennen zou gaan worden om de laatste trein nog te halen.

De fans werden niet teleurgesteld qua spanning. Drommel loodste FC Twente uiteindelijk naar strafschoppen. Nadat Thomas Lam aan de noodrem trok en zijn tweede gele kaart pakte, redde Drommel op de vrije trap van Ziyech en de daaropvolgende rebound van Klaas-Jan Huntelaar.

Penaltyreeks

Het werd billenknijpen bij de penaltytreeks. FC Twente trok echter aan het langste eind. Nadat Adnane Tighadouini namens de Enschedese club miste, deed uitgerekend Ziyech dat aan de andere kant. Drommel werd uiteindelijk de held van de avond. De doelman van FC Twente redde op de inzet van Matthijs de Ligt en zorgde daarmee voor een grote stunt.

Wat een thriller in Enschede! FC Twente knikkert Ajax uit de KNVB Beker. 🏆 #tweaja pic.twitter.com/coGpOhBU8O — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 20, 2017

FC Twente – Ajax 1-1 (0-1) (FC Twente wint na strafschoppen)

Score: 18. Kluivert 0-1. 90+1. Assaidi 1-1.

FC Twente: Drommel, Ter Avest (58. Van der Lely), Hooiveld (46. Laukart), Thesker, Bijen, Cuevas, Holla, Lam, F. Jensen (106. Liendl), Assaidi, Boere (70. Tighadouini).

Ajax: Onana, Veltman, De Ligt, F. de Jong (70. S. De Jong), Dijks, Van de Beek, Schone, Ziyech, Neres (117. Johnsen), Dolberg (95. Huntelaar), Kluivert (82. Orejuela).

Scheidsrechter: Van Boekel.

Gele kaart: Holla (FC Twente) S. De Jong (Ajax).

Rode kaart: 111. Lam, na twee keer geel (FC Twente).

Toeschouwers: 26.700.