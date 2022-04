FC Twente kent weinig personele problemen op weg naar derby

Bij FC Twente ontbreken nog Daan Rots, Wout Brama en Kik Pierie. Trainer Ron Jans heeft een goede week met de selectie achter de rug, zoals hij dat zelf zegt, al was er volgens hem op donderdag ‘even een dipje’. „Toen moesten we de spelers even duidelijk maken dat Heracles veilig is en er bovenop zal klappen”, aldus Jans. Die nonchalance zag hij ook al op het eind van het duel tegen Sparta. „We hadden toen meer goals moeten maken, zodat we met ons doelsaldo de druk bij AZ wat hadden kunnen opvoeren.”