FC Twente klaart de klus en wacht nu prachtige uitdaging: ‘Fiorentina… Twente komt eraan’

Zerrouki wil naar Feyenoord: ‘Hoop dat FC Twente met me meedenkt’

BELGRADO - Ramiz Zerrouki liet er na afloop van Cukaricki - FC Twente (1-3) geen misverstand over bestaan: de middenvelder is gevleid door de interesse van Feyenoord en hoopt op een transfer. „Ik denk dat het win-win is voor alle partijen.”

4 augustus