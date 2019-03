FC Twente koerst af op tekort van 4 miljoen

nabeschouwing | video ‘Aitor begint op Ruiz te lijken’

25 maart ENSCHEDE - FC Twente kwam zondag weer een stap dichterbij de titel na de zwaarbevochten zege bij Go Ahead Eagles. En weer was er een hoofdrol voor de Spanjaard Aitor. ,,Hij begint een beetje op Ruiz te lijken.’’ Fardau en Leon kijken terug op de oostelijke stammenstrijd in Deventer.