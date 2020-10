FC Twente komt in lege Veste niet verder dan gelijkspel tegen Emmen

Zonder de steun van het publiek moest FC Twente in het onwezenlijke decor van een lege en stille Grolsch Veste zich voor het eerst tevreden stellen met een punt. De thuisploeg was een uur de betere ploeg, maar in het laatste deel veerde Emmen opeens op, waardoor het duel nog alle kanten op kon.

Defensief

Emmen trok zich vanaf de eerste minuut met elf man terug op de eigen helft en loerde alleen maar op de omschakeling. FC Twente - waar Kik Pierie debuteerde - moest daardoor met geduld en precisie op zoek naar de openingen.

Opvallend bij de thuisploeg was de basisplaats voor Ramiz Zerrouki, die de niet geheel fitte Godfried Roemeratoe verving. Zerrouki vormde met Wout Brama een prima koppel.

Lastig voetballen

FC Twente zat vol goede bedoelingen en liet Emmen voor rust niet in de wedstrijd komen, maar breek in balbezit zo'n muur maar eens af. Het duurde bijna een half uur voordat ploeg het eerste gaatje had gevonden. Julio Pleguezuelo stuurde rechtsback Tyronne Ebuehi weg, en diens inzet werd vlak voor de lijn nog onschadelijk gemaakt door Emmen-verdediger Araujo. Een kleine tien minuten later had Vaclav Cerny meer met zijn mogelijkheid moeten doen, nadat Qyeensy Menig hem weg had gestuurd. Cerny raakte de bal niet helemaal goed, waardoor de tweede kans van de wedstrijd ook niets opleverde.

Overgeslagen

Diezelfde Cerny werd vlak voor rust bij een snelle tegenstoot overgeslagen door Danilo. De Braziliaan schoot zelf, terwijl de Tsjech er een een stuk beter voorstond. Zo kreeg Twente het in de eerste 45 minuten niet voor elkaar om ondanks het voortdurende overwicht het tegenvallende Emmen om ver te duwen. De gasten kwamen voor rust niet verder dan een schot van Glenn Bijl.

Kopie van Groningen

FC Twente werd meteen na rust beloond voor het feit dat het altijd druk durft te zetten en meer energie in de wedstrijd legde dan de bezoekers. Het had er alle schijn van dat de spelers van Emmen niet naar het duel van vorige week tegen FC Groningen hadden gekeken, want de Drentse formatie ging bij de opbouw hopeloos in de fout. Nadat doelman Dennis Telgenkamp de bal onnodig inspeelde op Tibbling, werd die meteen onder druk gezet door Zerrouki. De middenvelder van Twente veroverde de bal en bediende Cerny die met een schot in de korte hoek de aan de grond genagelde Telgenkamp verraste: 1-0.

Meer spektakel

Mening was na een klein uur spelen na een prachtige aanval over meerdere schijven dichtbij de 2-0, maar hij strandde van dichtbij op Telgenkamp. Emmen bleef daardoor in de wedstrijd en na 64 minuten viel zowaar de gelijkmaker toen Twente even uit de organisatie stond. Doelman Joël Drommel keerde in eerste instantie nog het schot van Laursen, maar in de rebound was De Leeuw attent: 1-1.

Twente controle kwijt

Die treffer deed het duel kantelen. Emmen nam opeens het initiatief en net als tegen Groningen in de tweede helft raakte het vermoeid ogende Twente ook nu de controle kwijt. Maar de ploeg vocht zich wel terug en was in de 93ste nog bijna bij de winnende treffer. Het schot van invaller Lindon Selahi werd echter gekeerd door Telgenkamp.

FC Twente - FC Emmen 1-1 (0-0)

48. Cerny 1-0, 64. De Leeuw 1-1

Toeschouwers: 0

Opstelling FC Twente: Drommel; Ebuehi, Pleguezuelo, Pierie (86. Dumic), Oosterwolde; Brama, Zerrouki (73. Roemeratoe), Bosch (63. Selahi); Cerny, Danilo 86. Van Leeuwen), Menig (73. Lamprou)