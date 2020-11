FC Twente komt met de schrik vrij bij ADO

DEN HAAG - FC Twente kwam in Den Haag met de schrik vrij. De ploeg was lange tijd superieur, maar zag de zwakke thuisploeg in een krankzinnige slotfase nog terugkomen vanuit het niets. Dankzij twee treffers in de laatste minuten kwam het alsnog goed: 2-4.

Het was voor FC Twente alweer de vijfde zege van het seizoen. De ploeg gaat daarmee als een goede subtopper de interlandbreak in.

Dat het zaterdag in Den Haag zowaar nog billen knijpen werd, was een mirakel. FC Twente leek het na een avondje eenrichtingsverkeer op het eind helemaal weg te gooien, maar de ploeg vond alsnog de nooduitgang. Van 2-2 na 86 minuten werd het 2-4.

Goede start

FC Twente begon volgens de traditie weer furieus, want al na 1 minuut en elf seconden was de ploeg dreigend. Dit keer eindigde een flitsaanval echter eens niet in het doel. Het schot van Queensy Menig eindigde op de paal.

Enorm kwaliteitsverschil

Die kans was de voorbode van een eenzijdige eerste helft, waarin het kwaliteitsverschil tussen beide teams schrijnend was. FC Twente heerste in alle linies, en liet de bal bij het positiespel soepel rondgaan tegen het met vijf verdedigers opererende ADO. Het enige manco voor de rust: het spel in de laatste fase voor het doel. Met een beetje meer gif en precisie had de ploeg van Ron Jans voor de pauze het karwei al kunnen klaren. Anders gezegd: moeten klaren. Nu moest het superieure FC Twente wachten tot de 41ste minuut voordat de dik verdiende voorsprong er was. Menig draaide heel knap bij zijn tegenstander weg en schoot de bal met zijn linkervoet in de verre hoek: 0-1.

De thuisploeg - waar in de afgelopen week de nodige onrust was - zette daar voor rust één rollertje richting het doel van Joël Drommel tegenover.

Nu wel meteen raak

FC Twente begon minder overtuigend aan de tweede helft, maar in tegenstelling tot de eerste helft was het eerste moment nu wel meteen raak. De goal was niet eens een echte kans, maar een uitstekende individuele actie van een man in vorm. Danilo schoot de bal na een klein uur spelen prachtig binnen: 0-2.

Kansen op meer

In de fase daarna kreeg FC Twente via Danilo, Jesse Bosch en Tyronne Ebuehi goede mogelijkheden om het duel definitief in het slot te gooien. Maar het doorgaans makkelijk scorende FC Twente miste in Den Haag te makkelijk teveel kansen. Die lankmoedigheid voor het doel kwam de ploeg nog even duur te staan, want vanuit niks kwam ADO een kwartier voor tijd terug in de wedstrijd en de manier waarop was tekenend. Een schot van oud-Twente-speler Bilal stuiterde via de onderkant van de lat het veld in, waarna Pleguezuelo de bal tot verbazing van iedereen in eigen doel schoot: 1-2.

Ongelooflijke slotfase

Gezien de voorgaande 75 minuten was het onvoorstelbaar dat FC Twente het in de slotfase nog weggaf. Vijf minuten voor tijd gebeurde datgene wat je eigenlijk kon verwachten. Invaller Kramer won het kopduel van Pleguezuelo, waarna Roemeratoe niet afdoende ingreep. Bourad maakte er vervolgens 2-2 van.

Een enorme domper leek in de maak, maar de krankzinnige slotfase kreeg nog een verrassende wending nadat Danilo de bal vanuit een hoekschop van dichtbij binnentikte: 2-3. Hiermee bracht hij zijn doelpuntentotaal op acht treffers en is hij nu de topscorer van de Eredivisie. Alsof het nog niet bizar genoeg was schoot invaller Thijs van Leeuwen in de blessuretijd ook nog de 2-4 binnen. Het was zijn eerste treffer in het betaalde voetbal. Daarmee ontsnapte FC Twente in een wedstrijd, die gezien het klassenverschil nooit meer spannend had mogen worden.

ADO Den Haag - FC Twente 2-4 (0-1)

41. Menig 0-1, 58. Danilo 0-2, 75. Pleguezuelo 1-2 (e.d), 86. Bouhrard 2-2, 88. Danilo 2-3, 90+4 Van Leeuwen 2-4

Optelling FC Twente: Drommel; Ebuehi, Pleguezuelo, Pierie, Oosterwolde (85. Smal); Brama, Roemeratoe, Bosch (85. Ilic); Cerny (85. Dervisoglu), Danilo, Menig.