FC Twente komt niet verder dan gelijkspel bij ADO

Enorme kans Aitor

Garcia had in Den Haag geen wijzigingen doorgevoerd. Net als tegen Ajax verschenen de ervaren Wout Brama en Paul Verhaegh aan de aftrap bij de Tukkers. In de rust was er duidelijk het een en ander gezegd in de kleedkamers. Het tempo lag na de pauze namelijk een paar tandjes hoger. De start van de tweede helft was veelbelovend. ADO was koppend meerdere keren gevaarlijk, terwijl Aitor een enorme kans liet liggen op de 0-1 na een goede steekpass van Brama.

Redding Drommel

Het sterke begin na de rust was echter slechts een opleving. In het vervolg stelden beide teams namelijk wederom teleur. ADO kreeg in de slotfase de grootste kans van de tweede helft. Invaller Michiel Kramer kreeg de bal mee in de loop van Lex Immers en stuitte daarna van dichtbij op Joël Drommel. Uit de herhaling bleek dat de spits buitenspel stond. Ook Aitor was dichtbij een goal, zijn schot raakte de paal, ook in buitenspelpositie. In extremis had Kramer nog een enorme kans. Hij schoot in een druk strafschopgebied ploeggenoot Bakker in het gezicht. Door het gelijke spel blijft Twente voorlopig twaalfde in de eredivisie.