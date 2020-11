FC Twente komt terug op de avond van de wisselende kansen

Na afloop deel 1

Het is een uur na de wedstrijd, en Roger Schmidt de trainer van PSV is binnen aan het woord, als buiten het gezang klinkt en de fakkels branden. ‘Come one Twente Enschede’ en ‘Drommel in Oranje’, zijn de hits van de avond. Pakweg 30 supporters van FC Twente zijn naar De Grolsch Veste getogen om daar de spelers, die naar buiten komen, te bedanken voor de prestatie tegen PSV. Normaal gesproken zou het punt begroet zijn door 30.000 uitzinnige fans in een dampend stadion. Nu zit de aanhang thuis in de beslotenheid van de huiskamer. De trots is er niet minder om. Achttien punten uit de eerste negen duels: de laatste keer dat FC Twente dat voor elkaar heeft gekregen, was in het seizoen 2013/2014.