FC Twente kort oefenduel tegen Tubbergse selectie in

Er zit nog lang geen sleet op Paul Verhaegh

25 juni ENSCHEDE - Terwijl alles en iedereen klaar zat in de bestuurskamer lieten de uitslagen van zijn medische tests nog even op zich wachten. De reden: de telefonische storing in het land. Met de fysieke gesteldheid van de 35-jarige Paul Verhaegh is niets mis, zo bleek even later.