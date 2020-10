FC Twente krijgt een eigen nostalgische kalender, in kleur!

ENSCHEDE - Op de cover staat een foto van het elftal van FC Twente uit 1969 met trainer Kees Rijvers. De originele foto is in zwart-wit, maar op de kalender is de teamfoto in kleur. De uitgave van nostalgische voetbalkalenders is een bijzonder project van Matty Verkamman.

Zoals veel historische speelfilms en documentaires tegenwoordig met digitale technieken worden ingekleurd verschijnt er dit najaar een serie nostalgische voetbalkalenders over zeven clubs, waaronder FC Twente en het Nederlands elftal. Het merendeel van de nostalgische foto’s is ingekleurd, waardoor het beeld een nieuwe dimensie krijgt.

Jubileumboek

Marry Verkamman (69) was voor zijn pensioen sportjournalist bij Trouw. Daarna begon hij bij zijn eigen uitgeverij Kick Uitgevers met het uitgeven van sportboeken. Vijf jaar geleden gaf Verkamman het vuistdikke jubileumboek uit over FC Twente. En nu volgt er dus een serie nostalgische voetbalkalenders. Om te beginnen krijgen Ajax, Feyenoord, PSV, ADO, Go Ahead, NAC en Oranje hun eigen kalender. En dus ook FC Twente.

Derby

In de uit dertien ingekleurde foto’s bestaande kalender over FC Twente staan ook ook enkele historische foto’s van SC Enschede en Enschedse Boys, de clubs waaruit FC Twente is ontstaan. Zo is er een mooie foto van de toss voor de aftrap van de derby van SC Enschede tegen Enschedese Boys in 1951. De tribunes in het Van Heek Park waar de SC dan speelt puilen uit.

Iconische foto’s

„We hebben in het fotoarchief van Henk Brusse prachtige zwart-witfoto’s uit de beginperiode van FC Twente gevonden. Brusse was de persfotograaf die in de jaren 50 en 60 veel sport in Twente fotografeerde”, zegt Matty Verkamman. „In de kalender van FC Twente zijn negen van de dertien foto’s ingekleurd. Er zitten ook originele kleurenfoto’s uit de jaren 70, 80 en 90 bij en een foto van het kampioenschap uit 2010.”

De iconische foto’s zijn onder handen genomen door de inkleurspecialisten Jacob Lagerwij uit Deventer en Julia ‘Yulhen’ Ukolova uit Samara (Rusland). „Ze hebben de platen uit de oude doos op een fenomenale manier kleur gegeven”, aldus Verkamman.

Groot formaat

Fans die de kalender op A2-formaat (42 x 60 centimeter) voor 27 oktober bestellen, die zien hun naam op de achterste pagina gedrukt. „De bestellingen beginnen te lopen”, zegt Verkamman. „Van NAC hebben we er bijvoorbeeld al 1000 bij voorintekening verkocht, van Twente nu een stuk of 250.”

De kalenders zijn via kickuitgevers.nl te bestellen. Prijs: 24,95 euro.

Volledig scherm Abe Lenstraat scoort in 1962 in het stadion Diekman voor SC Enschede in het duel tegen Sparta. © Henk Brusse/Kick Uitgevers

Volledig scherm Hennie Möring en Joop Bruggeman bij de toss voor de derby SC Enschede - Enschedese Boys in 1951. © Henk Brusse/ Kick Uitgevers