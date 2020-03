FC Twente krijgt peptalk van Feyenoord: ‘Pak die titel, alles liever dan Ajax’

Terug naar 2010HENGELO - Eind maart 2010. FC Twente verloor deze week de halve finale van de beker tegen Feyenoord (2-1), maar is nog volop in de strijd om de titel. Snel vergeten die wedstrijd dus. Op naar Sparta. Nog zes duels in de eredivisie te gaan. Wordt FC Twente kampioen van Nederland? Een verhaal van toen.

In het drukke bestaan van een FC Twente-speler is er amper tijd om stil te staan bij dingen die achter je liggen. Altijd wacht er een paar dagen later een nieuwe wedstrijd en in deze fase van de competitie zijn dat altijd ‘big games’, zoals trainer Steve McClaren het omschrijft.

Of het nou een Europese wedstrijd is, een competitieduel tegen naaste concurrent PSV, de halve finale van de beker in De Kuip of een thuiswedstrijd tegen een laagvlieger in de eredivisie als Sparta.

Nederlaag is prut

De halve finale van de beker? Die is geweest, hoe moeilijk het ook is om de teleurstelling weg te drukken. Toch nog even terug naar afgelopen woensdagavond. De Tukkers verloren met 2-1 van Feyenoord. Het was een duel dat gewonnen had moeten worden door FC Twente, maar het waren de Rotterdammers die na afloop het feest konden vieren in De Kuip en het stadion lieten sidderen van genot.

„Pijnlijk, jammer, maar we moeten verder”, reageerde de trainer na de nederlaag meteen al. “Prut, maar we kunnen er niet lang bij stil staan”, zei keeper Sander Boschker. En Peter Wisgerhof: “Heel erg balen, dit had niet gehoeven, maar er wacht ons een nieuwe belangrijke wedstrijd. We moeten door.”

Alles liever dan Ajax

FC Twente trainde donderdag nog met de teleurstelling in het lijf, maar gisteren in de stromende regen ging het niet meer over de gemiste finale, alleen nog over vanavond. Thuis tegen Sparta, het is een duel dat gewonnen moet worden wil de ploeg over een paar weken met de kampioensschaal in de handen staan.

De spelers van Feyenoord geloven daar wel in, na de bekerwedstrijd sloegen een paar jongens een arm om de Tukkers: “Pak die titel nou maar gewoon, alles liever dan Ajax.”

Sparta dus, in De Grolsch Veste. „Ik ben heel benieuwd hoe het team reageert na woensdag. Of we mentaal sterk genoeg zijn, daar komt het ook nu allemaal op aan”, zei de trainer gisteren tijdens het wekelijkse perspraatje.

„Maar hoe we woensdag verloren hebben…” De Engelsman schudt het hoofd als de gedachten ongewild toch weer even terugglijden naar De Kuip. „We hadden niet mogen verliezen. Het is een grote frustratie, want we speelden de eerste helft zo goed. Het was ons beste spel tot nu toe. Maar we gaven Feyenoord de kans om in de wedstrijd te komen en dat moet je nooit doen.”

Mentaal sterk zijn

McClaren blaast de adem uit zijn wangen en vervolgt dan: „Omschakelen nu, de competitie is het enige dat nog telt. We hebben alles in eigen hand en kijken niet over onze schouder naar de volgers. Ajax en PSV zijn afhankelijk van ons, wij niet van hen. Dat is prettig.”

Na de uitschakeling in Europa tegen Werder Bremen won Twente het weekeinde daarna met 2-1 van NEC. Na de eerste competitienederlaag van het seizoen tegen Ajax reageerde de ploeg met een zwaar bevochten overwinning in Arnhem tegen Vitesse (1-2). Nu wacht na de teleurstelling Sparta. „In de komende dagen weten we hoe sterk we echt zijn. Hoe we ons mentaal staande houden. Er ligt een grote prijs in het verschiet.”

Sparta niet makkelijk

En zoals elke week, wil hij er ook dit keer op wijzen dat het treffen tegen Sparta zwaar wordt en absoluut niet makkelijk is. De ploeg staat veertiende en moet strijden om de nacompetitie te ontlopen. McClaren: „Ze hebben een gevaarlijke ploeg met spelers als Falkenburg, Duplan, Poepon en Strootman. Die spelers kunnen ons pijn gaan doen. Ze hebben bewezen geen makkelijke tegenstander te zijn, Sparta speelde zowel bij Ajax (0-0) als bij PSV (1-1) gelijk, dan weet je genoeg. We moeten respect voor ze hebben.”

Het duel: FC Twente - Sparta

Wanneer: Vanavond, 20.45 uur.

Waar: De Grolsch Veste.

Scheidsrechter: Makkelie.

FC Twente-trainer Steve McClaren kan vanavond geen beroep doen op Miroslav Stoch. De aanvaller heeft last van zijn lies en heup, en miste ook al de halve finale van de beker. Zijn plek wordt zeer waarschijnlijk ingenomen door Bernard Parker. Ook Wout Brama ontbreekt. De middenvelder is geschorst en wordt vervangen door Cheick Tioté.

Opvallend: Romano Denneboom is terecht. De aanvaller, die nog in dienst is van FC Twente, traint weer mee bij Sparta. Trainer Frans Adelaar wil hem de mogelijkheid geven om zijn conditie op peil te houden. Maar de speler, die met problemen wegging, hoeft niet te rekenen op speeltijd. Twente verhuurde hem dit seizoen aan Sparta en zit niet op zijn terugkeer te wachten.