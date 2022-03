FC Twente krijgt twee diep teleurgestelde spelers terug: gelukkig heet de volgende tegenstander PSV

Hij had donderdag de held van de kleedkamer moeten zijn. Blije ploeggenoten, trotse trainer, met de complimenten en felicitaties van alles en iedereen. Zo had het moeten gaan, maar in plaats daarvan wachten er alleen maar goed bedoelde, maar inhoudsloze opbeurende woorden voor Ramiz Zerrouki bij zijn terugkeer op de club. Want wat moet je eigenlijk zeggen tegen een speler die zijn grote droom op dramatische wijze in rook zag opgaan dinsdagavond laat?