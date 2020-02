FC Twente krijgt vier ton bij transfer Ziyech naar Chelsea

Vak-P neemt afstand van an­ti-Boschker-ac­tie: ‘Zo gaan we niet met helden om!’

16:15 ENSCHEDE - De supportersvereniging VAK-P betreurt het dat er op dit moment foto’s op social media rondgaan, waarop te zien is dat het standbeeld van Sander Boschker is ingepakt in vuilniszakken.