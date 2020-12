FC Twente laat AZ ontsnappen en wordt in enerverend duel keihard afgestraft

AZ gaat beter met de kansen om dan FC Twente en wint met 3-1 in Enschede

21:52 ENSCHEDE - FC Twente noteerde een paar grote kansen in de eerste helft tegen AZ, maar ging toch met een 0-2 achterstand de rust in. Vanaf de stip bracht Danilo de spanning terug in het duel, maar de zege ging naar de Alkmaarders: 1-3.