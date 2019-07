FC Twente laat goede indruk achter tegen Schalke 04

Natuurlijk is Schalke nog lang niet zo ver in de voorbereiding als FC Twente. Maar dan nog. FC Twente verdiende een compliment voor de wijze waarop het elftal probeerde te voetballen. De intenties waren prima en bij vlagen werd er ook aardig gecombineerd door het elftal dat ook organisatorisch de zaken lange tijd goed voor elkaar had. Tot aan de vele wissels in de eindfase kwam FC Twente maar zelden in de problemen tegen ‘de vrienden van Schalke', die gesteund werden door 2100 fans.

Duitsers meeste bal

FC Twente - waar de 19-jarige Tukker Jesse Bosch opnieuw in de basis stond - wist in de eerste helft Schalke zonder al teveel problemen bij te benen. De Duitsers hadden weliswaar het meest de bal, maar de Enschedese organisatie kookte zelden over in de Twentse bakoven.

De eerste kans kreeg Schalke pas halverwege na balverlies van Vuckic. Doelman Joël Drommel redde echter op de inzet van Harit. Diezelfde Vuckic was namens de thuisploeg het dichtst bij een treffer, maar zijn doelpoging, na een fraaie snelle Twentse aanval ging net naast. Het slotakkoord van het eerste bedrijf kwam vlak voor rust van de offensieve linksback Oczinka, maar Drommel was attent bij zijn schot.

Nieuwe aanvalsleider

Opvallend bij Twente was de plek van Vuckic die spelend als spits Tom Boere en Jari Oosterwijk op de bank hield. De nieuwe aanvalsleider Emil Berggreen was nog niet wedstrijdfit en ontbrak net als Paul Verhaegh, Jorgi Aburjania, Wout Brama en Keito Nakamura. Vuckic deed het als diepste verdeelstation heel aardig en stond enkele keren aan de basis van een Twentse counter. Verder viel ook Javier Espinosa in positieve zin op. De Spanjaard stond vanwege een spierblessure enkele weken buitenspel, maar dat was aan zijn spel nauwelijks te merken.

De gelegenheidsspits Vuckic kreeg meteen na de pauze ook een dot van kans, nadat hij door een subtiel wippertje was vrijgespeeld door Aitor, maar hij kreeg de bal in het een-op-een-duel niet langs de Duitse doelman. Twente was in die eerste fase de betere ploeg en kreeg ook een paar goede mogelijkheden. De beste was voor Selahi, maar ook hij strandde van dichtbij op de keeper.

Fris spel

Na meer dan een uur spelen stonden er bij Twente zes andere spelers op het veld dan bij de aftrap, maar het mooie was dat de thuisploeg ook met al die jonkies aanvankelijk fris bleef spelen tegen de gerenommeerde profs uit de Bundesliga. Dat uitgerekend de Duitser Alexander Laukart FC Twente elf minuten voor tijd naar de 1-0 schoot was een prettige bijkomstigheid en een terechte beloning voor de speelwijze van het elftal Garcia Garcia.

Lang duurde de jubel niet, want een paar minuten later was het alweer 1-1 via Firat. Pas na die gelijkmaker kwam het inmiddels danig verjongde Twente even in de verdrukking, maar dankzij Drommel hield de thuisploeg Schalke op een knappe wijze op 1-1.

FC Twente - Schalke 04 1-1 (0-0).

78. Laukart 1-0, 80. Firat 1-1

Toeschouwers: 19.000