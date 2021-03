FC Twente laat Heerenveen in leven en in de race

FC Twente had vrijdagavond meer verdiend dan weer een remise. De ploeg had de directe concurrent Heerenveen een ferme tik kunnen uitdelen. Sterker nog, dat had op basis van het vertoonde spel, het overwicht en de mogelijkheden ook gemoeten. Het positieve was dat FC Twente zich herstelde van de zeperd van verleden week bij AZ. Na weken van mineur stond er weer een elftal dat ergens in geloofde. Alleen vertaalde die verbetering zich niet naar een driepunter, waardoor het punt toch niet helemaal lekker aanvoelde.