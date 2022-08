FC Twente laat het liggen in Volendam en lijdt pijnlijk verlies

Wel een overwicht, geen goals

Op de eerste helft van FC Twente viel niet zo veel aan te merken. De ploeg speelde prima en liet Volendam achter de bal aanlopen. De Enschedeërs verzuimden alleen om het overwicht te vertalen in treffers. Kansen waren er voldoende. Binnen vijf minuten was Ricky van Wolfswinkel al twee keer dichtbij een treffer en even later schoot Christos Tzolis schoot net voorlangs.

Bal op de lat

Nog meer kansen

Twee wissels

Slordiger

Zoals bijna altijd: als de goal niet valt, dan wordt het spel na een tijdje slordiger en gehaaster. Dat overkwam FC Twente in de tweede helft ook. Toch kreeg de ploeg ook nu weer kansen. De beste was na iets meer dan een uur spelen voor Vlap - op aangeven van Brenet - maar hij ook moest van dichtbij zijn meerdere erkennen in doelman Stankovic.

Volendam dreigend

In de laatste twintig minuten wisselde Jans net als donderdag zijn vleugels: alleen nu in andere volgorde. Virgil Misidjan kwam voor Tzolis en Vaclac Cerny voor Rots. Ze waren amper een seconde in het veld of Unnerstall redde geweldig op een inzet van Mühren. Zo was Volendam in die tweede helft een stuk dreigender dan voor rust en dat mocht FC Twente zich aanrekenen. De ploeg had in die fase eigenlijk de buit al binnen moeten hebben.