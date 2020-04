FC Twente laat Nakamura bijtanken in Japan

ENSCHEDE - FC Twente heeft Keito Nakamura terug naar Japan laten gaan. De aanvaller moest net als alle andere buitenlanders in eerste instantie in Nederland blijven vanwege de coronacrisis. De laatste dagen laten steeds meer clubs hun spelers onder strikte voorwaarden naar huis gaan, omdat er nauwelijks uitzicht is op hervatting van de normale trainingen.

FC Twente telt dertien buitenlanders in de selectie. Vijf spelers hebben de Spaanse nationaliteit, maar omdat er in Spanje een strenge lockdown geldt, geven zij de voorkeur aan een verblijf in Nederland. Alleen Aitor is op dit moment in Spanje, maar de aanvaller was daar al voordat de coronacrisis uitbrak. Aitor revalideert van een voetblessure. De andere buitenlanders zijn allemaal nog in Nederland.

Trainen in Japan

Dat Twente Nakamura heeft laten gaan heeft een paar redenen. De Japanse tiener is in zijn eentje in Nederland en kan verder niet in groepsverband trainen. „En hij heeft bijna twee seizoenen achter elkaar gevoetbald”, aldus technisch directeur Ted van Leeuwen. Nakamura kwam naar Nederland toen het seizoen in Japan net was afgelopen. „Bovendien heeft de Japanse voetbalbond trainingsmogelijkheden gefaciliteerd voor Japanse voetballers in Europese dienst.”