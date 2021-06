FC Twente laat overbodige Selahi voor niets vertrekken

„Wij denken niet dat hij hij volgend seizoen bij ons veel gaat spelen en dat het geld dat wij nu besparen op zijn salaris kunnen we goed gebruiken voor een speler, waarin wij meer mogelijkheden zien”, zegt technisch directeur Jan Streuer. De club had de optie kunnen lichten, in de hoop dat er dan een gegadigde zou komen die een transfersom op tafel had willen leggen. Maar FC Twente wil dat risico niet nemen en laat de middenvelder voor niets vertrekken. „Stel dat er niemand komt, dan heb je een ontevreden speler in de groep die ook nog eens geld kost”, aldus Streuer.

Selahi kwam twee jaar geleden over van Standard Luik. De in België opgegroeide Albanees kende een goede start, maar viel later terug. Onder Ron Jans kwam hij in de eerste seizoenshelft niet meer aan spelen toe. Willem II nam hem in de winterstop op huurbasis over, maar ook in Tilburg slaagde hij er niet in een basisplaats af te dwingen.