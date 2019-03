FC Twente laat punten liggen tegen Roda JC: 1-1

De koploper in de eerste divisie begon niet goed aan het uitduel tegen Roda JC en keek na een klein half uur spelen tegen een 1-0 achterstand aan. Een aanval van de thuisploeg werd koel afgerond door Mario Engels. Twente wekte daarna niet de indruk alles op alles te zetten om het snel recht te trekken. Het tempo was te laag en de ploeg van trainer Marino Pusic kwam amper in de buurt van de goal van de tegenstander.

Bussen aangehouden

Het duel werd gespeeld in een halfleeg stadion. Het thuispubliek laat het dit seizoen al afweten, maar vanwege carnaval was het nog leger dan anders. In het uitvak heerste veel onvrede over de vier bussen met Twente-supporters die op 50 kilometer voor Kerkrade werd aangehouden door de politie. Volgens fans in de bussen was het een overtrokken actie en een ‘schande’.

Volgens FC Twente waren de bussen per ongeluk het omwisselpunt voorbij gereden, omdat ze in de veronderstelling waren dat die op een andere plek, in Born, was. En werden ze daarom van de weg gehaald. De politie doorzocht de bussen, maar trof niets aan. De supporters misten uiteindelijk het hele duel. Maar zelfs zonder de 200 afwezige fans was het uitvak ook op de koude vrijdagavond in Kerkrade goed gevuld.

Aitor

De Tukkers zagen hun ploeg in de tweede helft heel iets beter spelen dan voor rust tegen het wel heel zwakke Roda. In de 66e minuut schoot Aitor raak na een mooie pass van invaller Mohamed Hamdaoui: 1-1. Een belangrijke rol was weggelegd voor doelman Joël Drommel. In de 82e minuut kreeg Twente een penalty tegen, na een overtreding van de keeper zelf. Engels legde de bal op de stip, maar de doelman redde op prachtige wijze. Niet veel later kreeg Jelle van der Heyden, die de geschorste Wout Brama verving, rood.