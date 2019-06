FC Twente laat Ricardinho en Nacho gaan

Twente gaf in eerste instantie aan wel verder te willen met het tweetal, maar een terugkeer lijkt financieel niet haalbaar. Zowel de Spanjaard Nacho als de Braziliaan Ricardinho stond het afgelopen seizoen in de basis. Met Paul Verhaegh trok FC Twente al een nieuwe rechtsback aan. Voor de linkerkant is de club nog op zoek.

Versterking

FC Twente zoekt voor elke linie nog versterkingen, maar van Leeuwen verwacht niet op korte termijn nieuwe namen te kunnen presteren. „We hebben wat transfers ingeleid. Daar is het wachten op”, zegt hij. „Je moet niet vergeten dat we nu nog als het ware in de vorige transferwindow zitten, want de huidige contracten lopen allemaal nog tot 1 juli. Daarom hebben we van Arsenal ook speciale toestemming moeten vragen om Julio Pleguezuelo nu al mee te laten trainen bij ons.”