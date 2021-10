FC Twente laat zich meeslepen in emoties na warrig optreden scheidsrechter Kamphuis

ENSCHEDE - FC Twente had zich veel van een volle Grolsch Veste voorgesteld, maar de ploeg liet zich zondag te veel meeslepen door de emoties en het zwakke optreden van scheidsrechter Kamphuis. De thuisploeg sleepte er tegen Willem II nog wel een punt uit, ondanks een rode kaart van Ramiz Zerrouki in de eerste helft: 1-1.

Twee rode kaarten, een falende scheidsrechter, kwetsende spreekkoren en spelers die de kluts kwijtraakten in een snelkookpan van emotie. FC Twente-Willem II werd niet de wedstrijd waarop iedereen had gehoopt. En het duel begon nog wel zo goed voor FC Twente, dat al na vijf minuten de ploeg de gewenste voorsprong te pakken had. Na gepruts bij Willem II kreeg Dimitris Limnios de bal voor zijn voeten en hij schoor de 1-0 binnen.

Op de kop

Een topstart in de uitstekend bezette Grolsch Veste. FC Twente had weinig te duchten van een pover Willem II, maar vanaf de 24ste minuut kwam het duel volledig op de kop te staan. Dat begon allemaal met de gelijkmaker van Willem II. De verder zeer sterk spelende Mees Hilgers liet zich makkelijk uitspelen, waarna Jayden Oosterwolde Che Nunnely ongestoord zijn werk liet doen: 1-1. Bij de afwezigheid van Wout Brama stond Oosterwolde in de basis, waardoor Michal Sadilek op het middenveld speelde. Oosterwolde kon de twijfels over zijn vorm nog niet wegnemen, zoals ook de andere back Giovanni Troupée een onzekere factor was.

Volledig scherm Willem II-speler Derrick Kohn geeft FC Twente-speler Ramiz Zerrouki een kopstoot, waarna de vlam in de pan slaat. © Pro Shots / Niels Boersema

Vlam in de pan

Na die gelijkmaker was FC Twente het kwijt. Dat kwam mede door een zeer discutabel optreden van scheidrechter Jochem Kamphuis, die het spoor volledig bijster raakte en de spelers van de thuisploeg daar in mee nam. Het begon allemaal met de twee hevig betwiste gele kaarten voor Ramiz Zerrouki en Michal Sadilek en een harde overtreding op Hilgers die onbestraft bleef. Zerrouki kreeg zijn eerste geel nadat hij boos was omdat Willem II-verdediger Köhn hem een kopstoot gaf. De vlam sloeg vervolgens in de pan.

Emoties

Het publiek reageerde furieus op de warrige beslissingen van de leidsman, die de rest van de eerste helft constant voor ‘hoerenzoon’ werd uitgemaakt door een deel van het publiek. Die stemming in het stadion had z’n invloed op de spelers van FC Twente, die zich teveel lieten meeslepen in de emotie. Ook trainer Ron Jans had zich niet volledig in de hand. Hij kreeg na protesteren geel. Op slag van rust reageerde Zerrouki na weer een fluitsignaal door de bal wild op de grond te smijten. Die actie kwam de middenvelder op z’n tweede gele kaart te staan. Een wel erg zware sanctie gezien de voorgeschiedenis. Aan de andere kant moet een toch vrij geroutineerde ploeg als FC Twente vlak voor de pauze ook slimmer zijn.

Nog drie aanvallers

Willem II leek na rust meteen toe te slaan, maar de goal werd afgekeurd vanwege buitenspel. Opvallend was dat trainer Ron Jans na rust met een man minder vasthield aan drie aanvallers. Na de eerste schrikmoment kwam FC Twente niet meer in de problemen en een kwartier voor tijd werd het tien tegen tien nadat Willem II-verdediger Köhn zijn tweede gele kaart kreeg. FC Twente kreeg daardoor wat lucht, al wachtte de staf lang met het brengen van verse krachten. De thuisploeg zorgde nog wel voor wat dreiging, maar de eindpass was telkens te slordig.

Alsof de middag ook nog niet grimmig genoeg was, liep het na afloop ook nog eens uit de hand toen supporters van Willem II uitbraken en er vechtpartijen uitbraken.