FC Twente legt Cerny definitief vast: ‘Ik kan niet wachten op een volle Grolsch Veste’

De 23-jarige rechterspits werd het afgelopen seizoen gehuurd van FC Utrecht en liet een goede indruk achter in de Grolsch Veste. Na een wervelende start raakte Cerny geblesseerd aan zijn kruisband. Desondanks heeft de aanvaller vertrouwen in de toekomst. “Supporters, ik blijf knokken, ik zie jullie snel.”



“Ik ben heel blij met het vertrouwen van FC Twente”, vertelt hij. “Ik voel me hier in de omgeving fantastisch thuis en ik krijg van binnen en buiten de club alle steun. Dat geeft me kracht. Het is nu mijn drive om dat terug te geven als ik terug ben op het veld.” Cerny herstelt momenteel van zijn knieblessure. “De stappen die ik maak voelen goed. Ik train nog in de gym en werk toe naar het moment dat ik op trainingsveld verder ga opbouwen.”