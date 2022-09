FC Twente legt jeugdspeler Sander Sybrandy vast voor meerdere jaren

Sybrandy, afkomstig uit het Gelderse Vierakker, heeft de volledige jeugdopleiding van FC Twente doorlopen. „Ik was negen jaar toen ik bij de Academie kwam. Wanneer je dan na al die jaren een contract mag tekenen bij FC Twente is dat een heel mooie bekroning”, aldus Sybrandy. „Afgelopen jaren hebben meer jeugdspelers de kans bij het eerste gekregen en dat zorgt voor een extra motivatie als je in de Academie speelt.”

Goede indruk in voorbereiding

In de voorbereiding op dit seizoen stond de aanvaller op het veld bij het eerste en maakte hij zijn speelminuten in oefenwedstrijden. In die duels speelde hij ook vaak als linkervleugelverdediger. Sybrandy liet een goede indruk achter. „Ik hoorde eind vorig seizoen dat ik aan mocht sluiten in de voorbereiding. Ik wilde me graag laten zien en ik denk dat dit gelukt is”, zegt hij. „Als je zo’n kans krijgt, moet je hem direct pakken. Je merkt op het veld direct het verschil tussen jongens-voetbal en mannen-voetbal. Het is een grote stap, maar waar je in korte tijd veel van leert.”