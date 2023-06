FC Twente legt jeugdspeler uit de academie voor twee jaar vast

De 19-jarige middenvelder is afkomstig uit de FC Twente/Heracles Academie. Hij trainde al regelmatig met de eerste selectie mee en maakte ook al de nodige minuten in oefenduels. „Irakli heeft dit seizoen als jeugdspeler de nodige ervaring opgedaan bij het eerste team en een goede ontwikkeling doorgemaakt”, zegt technisch directeur Jan Streuer. „Irakli heeft een enorme drive om te slagen als prof en we hebben er vertrouwen in dat hij komend seizoen een nieuwe stap kan maken, zodat hij bij FC Twente een mooie toekomst tegemoet gaat.”

Na elf jaar in een azc is ‘broertje’ van Zerrouki thuis bij FC Twente: ‘Ramiz heeft altijd de goede tips’

Yegoian is geboren in Georgië en kwam op jonge leeftijd met zijn ouders naar ons land. Als 9-jarig talent kwam hij in de opleiding van Ajax. In de zomer van 2017 verhuisde hij naar FC Twente. Yegoian woont net als Ramiz Zerrouki in het gastgezin van oud-FC Twente-speler Marcel Mentink en zijn vrouw in Haaksbergen.