FC Twente legt talenten Mats Rots en Sam Karssies vast

De 16-jarige jeugdinternational Mats Rots is het jongere broertje van eerste elftalspeler Daan. Hij is een linksbenige verdediger die zowel aan de zijkant als in het centrum kan spelen. De uit Groenlo afkomstige Rots traint op dit moment mee met de eerste selectie en maakte afgelopen zaterdag in het oefenduel tegen Bon Boys zijn eerste minuten. Hij speelde de eerste helft. Het is de bedoeling dat hij het komende seizoen in de onder 18 van de academie gaat spelen.