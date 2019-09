FC Twente levert weer international: Lynn Wilms debuteert

Wilms kwam tien minuten voor tijd in het veld en maakte het duel vol als rechtsback. De tiener uit het Limburgse Tegelen is bezig aan haar tweede seizoen bij FC Twente. Vorig jaar werd ze met de club kampioen van Nederland. De Oldenzaalse Jill Roord had een basisplaats bij Oranje, dat na twee duels in de poule op zes punten staat.