FC Twente lijdt dure nederlaag tegen Fortuna en moet opeens vrezen voor plek vier

ENSCHEDE - FC Twente heeft zaterdag een hele dure nederlaag geleden in eigen huis tegen Fortuna. Op een frustrerende avond in Enschede leverde de ploeg hele dure punten in, in de strijd om Europees voetbal: 1-2. Plek vier is opeens in gevaar.

Wat de precieze schade is van de tweede thuisnederlaag van het seizoen is, wordt zondagmiddag pas duidelijk als AZ Ajax ontvangt. Maar door het onverwachte verlies dreigt FC Twente wel de regie kwijt te raken in de dans naar het Europese ticket. Het duel tegen Fortuna stond bol van de irritaties en frustraties en alles en iedereen liet zich daarin meeslepen. FC Twente sneed zichzelf in de vingers door een zwakke eerste helft, waarna het na rust ondanks een enorm overwicht niet meer lukte de opgelopen achterstand om te buigen.

Zwakke eerste helft

FC Twente speelde een beroerde eerste 45 minuten, waarin de ploeg totaal geen raad wist met Fortuna, dat de ruimtes klein hield en van daaruit over druk op de bal had. Bij de Tukkers werd de zieke Michal Sadilek node gemist. De thuisploeg miste creativiteit, was slordig in balbezit, en verloor zichzelf in frustratie over het vele tijdrekken van de gasten en het zwakke optreden van scheidsrechter Jochem Kamphuis.

Fortuna kreeg daardoor de wedstrijd die het wilde. En het werd nog vervelender voor de Enschedeërs. Het worstelende FC Twente kwam na 25 minuten op achterstand toen Zian Flemming een voorzet bij de tweede paal knap binnentikte: 0-1.

Opvallende basisplaats Cerny

Drie minuten later was de thuisploeg alweer dichtbij de gelijkmaker, maar Ricky van Wolfswinkel raakte de onderkant van de lat na een voorzet van Vaclav Cerny. De basisplaats voor Cerny was opvallend. Voor Cerny, die speelde voor Virgil Misidjan, was het zijn eerste basisplaats sinds hij hersteld is van zijn kruisbandblessure.

Acht minuten voor rust kwam FC Twente alsnog op gelijke hoogte. Ramiz Zerrouki gaf de bal heerlijk binnendoor op Dimitrios Limnios, die vervolgens het overzicht behield en Van Wolfswinkel in stelling bracht: 1-1.

Weer in de achtervolging

Wie had gedacht dat FC Twente daarmee wel over de drempel zou zijn, kwam bedrogen uit. Vier minuten later moest de ploeg alweer in de achtervolging. Na een hele lichte overtreding van Joshua Brenet schoot Flemming de daaruit voortvloeiende vrije trap prachtig binnen: 1-2.

Grote omsingeling

FC Twente begon furieus aan de tweede helft en al na twee minuten raakte Cerny de lat. Even later stuitte Van Wolfswinkel op doelman Yanick van Osch en schoot Limnios van dichtbij over. De ploeg van Ron Jans had in die fase de druk er vol op, maar tegelijkertijd was het ook oppassen geblazen voor de uitvallen van Fortuna onder leiding van Mats Seuntjens en Flemming. Zo was Seuntjens dreigend, maar hij strandde op doelman Lars Unnerstall.

De grote omsingeling van FC Twente leidde tot een spervuur aan aanvallen, tot opstootjes en frustraties op het veld en de tribune. De spelers van Fortuna haalden het bloed onder de nagels vandaan bij alle Tukkers in het stadion door constant tijd te rekken en blessures te simuleren. Die tijd tikte FC Twente weg.

Acht minuten blessuretijd kwamen er bij, maar het bleek te weinig om de totaal verprutste eerste helft weg te poetsen.