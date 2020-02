FC Twente lijdt in Emmen tiende nederlaag van het seizoen

Twente begon in Emmen met een opvallende basiself. Garcia had middenvelder Javier Espinosa verkozen boven zijn aanvallers, als vervanger voor de lang geblesseerde Aitor Cantalapiedra. Tevens keerde Lindon Selahi terug aan de aftrap. Hij zat tegen Sparta een schorsing uit. De terugkeer van Selahi ging ten koste van de basisplaats van Jesse Bosch.

‘Wout is Twente’

Voor middenvelder Wout Brama was er voor de tweede week op rij geen plek in de selectie. In het bomvolle uitvak was, als steunbetuiging voor de routinier, een spandoek te zien met de tekst ‘Wout is Twente’.

Volledig scherm Een duidelijke boodschap van de meegereisde FC Twente-supporters. © ANP Sport

Niets in te brengen

Het duel op de Meerdijk was vooraf een duel tussen de nummers veertien en twaalf van de eredivisie, maar dat was lange tijd niet te zien aan het spelbeeld. De thuisploeg was, met name voor rust, veruit de betere ploeg. Al binnen dertig seconden was het dichtbij een treffer. Joël Drommel voorkwam dat nog net, door een voorzet weg te werken. Ook daarna hadden de Tukkers lange tijd niets in te brengen en was het aan de gemiste kansen van Emmen te danken dat het tot het eind nog spannend was.

1-0

De dikverdiende 1-0 viel pas vijf minuten voor rust. Daarvoor had Glenn Bijl een vrije trap tegen de lat geschoten en werd een treffer van Kerim Frei afgekeurd wegens buitenspel. Even later vond Frei, uit een hoekschop, wederom het net. Dat doelpunt werd wel goedgekeurd, waardoor Twente alsnog met een achterstand de kleedkamer in ging.

Volledig scherm Ongeloof bij Noa Lang. © ANP Sport

Tweede helft

In de tweede helft was Drommel weer eens belangrijk voor zijn ploeg. De doelman pakte meerdere keren een inzet van de thuisploeg. Twente probeerde het na de pauze wel, maar het miste te weinig stootkracht voorin. Na ruim een uur had Espinosa misschien nog de beste kans aan de kant van Twente. Maar zijn afstandschot miste overtuiging en belandde in de handen van Telkenkamp.

2-0

In de slotfase hoopte Twente nog de gelijkmaker te forceren, met onder anderen Keito Nakamura in de ploeg. Maar ook de Japanner kon het verschil niet maken. Sterker nog: diep in blessuretijd gooide invaller Anco Jansen het duel in het slot: 2-0. Hij bekroonde daarmee zijn terugkeer op de velden na lang blessureleed.

Voor Twente betekende het alweer de tiende nederlaag van het seizoen. Emmen heeft nu 25 punten en heeft de ploeg van Garcia inmiddels gepasseerd op de ranglijst.

FC Emmen - FC Twente 2-0 (1-0).

Score: 40. Frei 1-0, 93. Jansen 2-0.

FC Emmen: Telgenkamp, Bijl, Araujo, Heylen, Burnet (77. Veendorp), Kolar (72. Jansen), Ben Moussa, Pena (75. Arias), Chacón, Frei, De Leeuw.

FC Twente: Drommel, Troupée, Bijen, Pleguezuelo, Schenk (61. Zekhnini), Selahi (52. Aburjania), Busquets (82. Nakamura), Espinosa, Verdonk, Vuckic, Lang.