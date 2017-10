FC Twente lijdt pijnlijke thuisnederlaag tegen Excelsior

ENSCHEDE – FC Twente is vrijdagavond in eigen huis onderuit gegaan tegen Excelsior. In naar het lijkt het laatste duel van interim-trainer Marino Pusic verloren de machteloze Tukkers met 1-3.

FC Twente trad in hetzelfde elftal aan als in het competitieduel met Roda JC van afgelopen zaterdag. Het meespelen van Thomas Lam was even onzeker, aangezien hij met een lichte spierblessure kampte, maar hij bleek fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen.

Flitsende start

Met Lam in de basis begon FC Twente fantastisch aan het duel. Tom Boere zette de Tukkers na een dikke minuut spelen op 1-0. Fredrik Jensen passeerde zijn tegenstander knap en legde de bal panklaar voor de spits. Excelsior kreeg enkele minuten later al een kans op een gelijkmaker. Jordy de Wijs knikte bijna raak uit een hoekschop.

Vrije trap

Deze attractieve openingsfase hield niet lang stand. Het tempo zakte wat weg uit het duel, maar na een half uur spelen kreeg de thuisploeg een dot van een kans om de score te verdubbelen. Tom Boere kwam vrij voor de Excelsior-doelman Ögmundur Kristinsson, maar zijn inzet werd gekeerd door de goalie. Ondanks dat leek FC Twente met een voorsprong de rust in te gaan, maar een vrije trap gooide roet in het eten. Hicham Faik schoot een bal vanaf 25 meter prachtig binnen, waarmee hij de achttien uitsupporters liet juichen. Via Milan Massop gingen de Rotterdammers vlak voor rust zelfs bijna met een voorsprong rusten.

Achterstand

Twente kwam gretig uit de kleedkamer, maar die felle periode was niet van lange duur. Het leverde wel gevaar op, maar leidde niet tot kansen. Excelsior hield relatief makkelijk stand. De beste kans was zelfs voor de gasten. Zakaria El Azzouzi schoot van afstand bijna raak. Uit de corner die daarop volgde kwam Excelsior wel op voorsprong. Massop kopte makkelijk raak.

Dubbele wissel

Met een dubbele wissel probeerde Marino Pusic nieuw elan in de ploeg te brengen. Adnane Tighadouini verving, tot grote onvrede van het Twentse publiek, Oussama Assaidi. Met een afstandsschot zorgde Michael Liendl in feite voor het eerste gevaar van de thuisploeg na de pauze, maar zijn poging ging net naast. In de omschakeling zorgde Khalid Karami voor de beslissing. Hij kon helemaal vrij afdrukken.

Slotoffensief

FC Twente probeerde nog wel voor de aansluitingstreffer te zorgen in de slotfase. Onder andere door Jos Hooiveld in de spits te zetten. Thomas Lam zorgde bijna voor de 2-3 met een afstandspegel, maar daar bleef het bij voor FC Twente

FC Twente – Excelsior 1-3 (1-1).

2. Boere 1-0, 41. Faik 1-1, 74. Massop 1-2, 80. Karami 1-3.

Scheidsrechter: Lindhout

Geel: Cuevas, Lam (FC Twente), Caenepeel (Excelsior)

Toeschouwers: 23.200

FC Twente: Brondeel, Ter Avest, Bijen, Lam, Cuevas, Holla (76. Van der Heyden), Liendl, Jensen, Slagveer (85. Hooiveld), Boere, Assaidi (76. Tighadouini).