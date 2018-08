FC Twente loert op Portugese rechtsback

Ramos gold in zijn jeugdjaren als een groot talent in Portugal. "Hij komt uit de opleiding van Sporting Lissabon en is daarna voor veel geld gekocht door Benfica. Hij was daar achter Semedo (inmiddels Barcelona, red.) de tweede back", aldus Van Leeuwen. "Hij was toen ongeduldig, wilde spelen en is naar Amerika gegaan. Een jaar later werd Semedo verkocht. Als we deze jongen weer kunnen oppoetsen, hebben we een uitstekende speler in huis." De technisch directeur kent hem nog van de interlands van Portugal onder 17 jaar: "Je ziet dan zo'n speler en zijn gegevens sla je op. Dan komt het wel eens voor dat je jaren later een 'o ja-momentje' krijgt. En dat had ik bij Ramos ook."