FC Twente loopt in slotfase tegen nieuwe nederlaag aan in Rotterdam

ROTTERDAM – FC Twente heeft zaterdagavond verloren op bezoek bij Sparta Rotterdam. De Tukkers leken een punt te pakken, maar in de slotfase kreeg de ploeg in numeriek ondertal de 2-1 tegen.

Sparta was sterker in de openingsfase en scoorde bijna na een mooi schot van Abdou Harroui na slordig balverlies van Oriol Busquets. Joël Drommel pareerde puik. Dat deed hij niet veel later nog knapper op een kopbal van Jurgen Mattheij. FC Twente kreeg pas na een kleine twintig minuten spelen de eerste goede mogelijkheid. Keito Nakamura testte Tim Coremans vanuit een moeilijk hoek, maar stond in een te lastige positie om te scoren.

Uitblinker Drommel

FC Twente had moeite om controle te krijgen over het duel, maar kwam er bij vlagen snel uit. Zo probeerde Aitor het halverwege de eerste helft met een schot van afstand, maar zijn inzet hobbelde langs. Sparta, dat ook niets groots speelde, was in ieder geval gevaarlijker dan de Tukkers. Via Ragnar Ache kwamen de Rotterdammers tien minuten voor rust bijna op voorsprong, maar Drommel redde met hulp van de lat weer knap. Samen met Harroui kroonde de goalie zich tot absolute uitblinker van de eerste helft.

Doelpunten

Voor rust kregen beide teams het niet voor elkaar om te scoren, maar de tweede helft was nog geen vijf minuten oud of beide teams hadden een doelpunt genoteerd. Halil Dervisoglu speelde Drommel door de binnen en maakte de 1-0. Calvin Verdonk kreeg de bal uit een voorzet van Aitor en scoorde na een combinatie met de doelman van Sparta.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Verdonk en Brama vieren de gelijkmaker. © BSR Agency

Controle

Deze turbulente start van de tweede helft zorgde er niet voor dat het duel veel sterker werd ten opzichte van de eerste helft. FC Twente had echter meer controle over de wedstrijd, zonder daarbij gevaarlijk te worden. Zeker na de invalbeurt van Godfriend Roemeratoe, die de zwak spelende Busquets verving, voetbalde FC Twente prima, maar kansen leverde het niet op. De grootste was voor Emil Berggreen, die een hoekschop overkopte.

Even leek het teleurstellende duel een prachtig eindstuk te krijgen. Berggreen legde een lange bal op een presenteerblaadje voor Wout Brama, maar hij kon zijn rentree net niet opluisteren met een treffer. Coremans stond zijn inzet met links in de weg. In de omschakeling kreeg invaller Lars Veldwijk een dot van een kans, maar hij schoot wild naast.

Rode kaart

In het laatste kwartier, waarin Queensy Menig zijn debuut maakte voor FC Twente, golfde het spel op en neer, maar grote kansen kregen de teams niet meer. Het duel leek als een nachtkaars uit te gaan, maar Julio Pleguezuelo kreeg op terecht aanraden van de VAR nog rood, waardoor FC Twente de laatste tien minuten met tien man verder moest. Dat ging de ploeg van Garcia slecht af, want Bryan Smeets maakte in de slotfase op prachtige wijze de 2-1, waardoor FC Twente opnieuw met nul punten uit Rotterdam moest vertrekken. FC Twente dacht nog een strafschop tegen te krijgen, maar die draaide de VAR terug.

Sparta Rotterdam – FC Twente 2-1 (0-0).

48. Dervisoglu 1-0, 50. Verdonk 1-1, 89. Smeets 2-1.

Sparta: Coremans; Abels, Vriends, Mattheij, Faye; Harroui, Rigo, Smeets, Rayhi (64. D. Duarte); Dervisoglu (89. Piroe), Ache (61. Veldwijk).

FC Twente: Drommel; Pleguezuelo, Schenk, Bijen, Verdonk; Brama, Busquets (58. Roemeratoe) Espinosa; Aitor, Berggreen (86. Selahi), Nakamura (77. Menig).