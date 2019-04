FC Twente maakt er in Amsterdam toch nog een speciale avond van

Vanaf De Toekomst zie je het podium liggen waar FC Twente volgend seizoen weer welkom is, de Johan Cruijff Arena. Nu op deze kille maandagavond, exact een jaar na de degradatie, is de kampioen voor de laatste uitwedstrijd van het seizoen nog veroordeeld tot de overkant van de straat waar het trainingscomplex van Ajax is gesitueerd. Het is alsof de club nog een keer moet voelen wat voetballen op het tweede niveau inhoudt.