FC Twente maakt het zichzelf lastig, maar wint wel van PEC Zwolle

De enige treffer van de avond kwam van Daan Rots. Dat FC Twente in de laatste tien minuten met vijf verdedigers de wedstrijd over de streep moest trekken zei alles over het spel in de tweede helft. De nummer vier liet PEC in het eerste uur in leven en moest daarna nog vol aan de bak.

Na een stroef begin kreeg FC Twente na tien minuten de eerste grote kans. PEC-aanvoerder Bram van Polen werd opgejaagd en ingesloten en na zijn balverlies had Virgil Misidjan de 1-0 op de schoen. De inzet van de linkerspits werd echter gekeerd door doelman Kostas Lamprou.

Vijf minuten later verraste Ricky van Wolfswinkel - na een pass van Gijs Smal - met een slimme loopactie de Zwolse defensie, maar net op het moment dat hij Lamprou voorbij was, kwam de clubtopscorer ten val.

De derde lichtzinnigheid van de bezoekers werd wel afgestraft na 19 minuten spelen. Thomas van den Belt leek na een dieptepass van Misidjan de zaak onder controle te hebben, maar vlak voor de achterlijn liet hij zich de bal alsnog ontfutselen door Michel Vlap. Uit zijn voorzet tikte Daan Rots van dichtbij de 1-0 binnen. Het was voor de rechterspits zijn eerste goal sinds de uitwedstrijd bij Heerenveen op 26 september.

Eigen succes

Hoewel de hekkensluiter zich niet verstopte, bleef FC Twente in de eerste helft de enige ploeg met dreiging. De bezoekers, die koste wat het kost van achteruit willen opbouwen, begingen onder de Twentse druk teveel slordigheden. Vlak voor rust had Vlap de tweede assist op zijn naam kunnen hebben, maar na een slim steekpassje van Rots besloot hij voor eigen succes te gaan terwijl Van Wolfswinkel helemaal vrij voor het doel stond.

Wat een redding

Meteen na de pauze was Julio Pleguezuelo dichtbij de tweede treffer voor FC Twente, maar zijn schot werd door Van Polen met meer geluk dan wijsheid gekeerd. Zo bleef het bij dat ene doelpunt van Rots, terwijl de Enschedeërs de wedstrijd eigenlijk al binnen hadden moeten hebben.

Het missen van de kansen brak FC Twente na een klein uur spelen bijna op. De kopbal van Van den Belt zou bij bijna alle keepers in de eredivisie een goal hebben opgeleverd, maar niet bij Lars Unnerstall. De redding van de doelman was fenomenaal. Met drie offensieve wissels speelde PEC vanaf dat moment vol op de aanval. FC Twente raakte opeens de controle kwijt en kwam in de overlevingsmodus terecht. De thuisploeg moest terug en oogde allesbehalve stabiel. Vier minuten voor tijd had Joshua Brenet het duel in het slot moeten gooien, maar na een geweldige actie kreeg hij de bal niet langs Lamprou. Ook invaller Vaclav Cerny kreeg daarna nog een dot van een mogelijkheid, maar hij mist nog zichtbaar het zelfvertrouwen. Het bleef daardoor spannend, maar FC Twente trok de zege over de streep. Met pijn en moeite, dat wel.