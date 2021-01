FC Twente maakt huurdeal rond: oud-Utrecht aanvaller Abass naar Enschede

Abass is geen onbekende in de eredivisie. Hij speelde in 2019 al eens op huurbasis voor FC Utrecht. Hij kwam tot vijftien eredivisiewedstrijden waarin hij twee keer scoorde en één assist leverde. Abass heeft in Mainz nog een contract tot 2023.

Twee invalbeurten

Abass is een rappe aanvaller, die op meerdere plekken in de aanval uit de voeten kan. Na zijn periode bij Olympija in Slovenië werd hij opgepikt door Mainz, maar in de Bundesliga wacht hij nog steeds op zijn doorbraak. Aan de vooravond van het huidige seizoen sprak de technische leiding van de Bundesligaclub de hoop uit dat het er nu van zou komen. Abass was gegroeid en was er klaar voor, zo viel destijds in de Duitse media op te tekenen. Uiteindelijk kwam hij dit seizoen tot twee invalbeurten. Vlak voor de winterstop maakte Abass nog deel uit van de wedstrijdselectie, maar afgelopen zondag tegen Bayern München ontbrak hij. De reden was dat hij en Mainz al zo goed als rond waren met FC Twente. Naast een nieuwe staf is Mainz ook op zoek naar nieuwe spelers. De club verkeert in acuut degradatienood.

Speler past in filosofie

In Enschede zijn ze na het snelle vertrek van de huurlingen Lazaros Lamprou, Alexander Jeremejeff en Halil Dervisoglu naarstig op zoek naar nieuwe offensieve impulsen. Abass past volgens technisch directeur Jan Streuer bij de manier van spelen van de club. ,,Wij willen snelle spelers, spelers die een actie hebben, doelgericht zijn en bereid zijn druk te zetten.”

Goede bekende

Streuer kent Abass persoonlijk goed. ,,Ik heb hem destijds naar Europa gehaald. Maar dat is zo lang geleden.” Voor zijn aanstelling bij FC Twente was Streuer onder meer spelersmakelaar.

De kans dat Abass zaterdag tegen Emmen al inzetbaar is niet groot. Naast het feit dat de Ghanees nog een werkvergunning dient te hebben, zal hij ook nog in quarantaine moeten.

De technische leiding heeft nog geen beslissing genomen of er nog een aanvaller bij komt. ,,We overwegen het, maar moeten daar nog eens rustig over nadenken”, aldus Streuer.