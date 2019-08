FC Twente maakt in merkwaardig duel uitgebreid kennis met VAR

Gonzalo Garcia na zege FC Twente: ‘Scheids­rech­ter zijn is moeilijk’

10 augustus GRONINGEN - Gonzalo Garcia pakte zaterdagavond zijn eerste zege als trainer van FC Twente. Met 4 punten uit de eerste twee duels tegen PSV en FC Groningen kent de Uruguayaan een topstart met FC Twente. ,,Dit is fantastisch, ook al was het vanavond lang niet altijd even goed.”