FC Twente maakt indruk; Cantalapiedra en Smith trefzeker in ruime oefenzege

Spaanse verdediger Nacho naar FC Twente

20:12 GOOR - FC Twente gaat zich versterken met Nacho Monsalve. De 24-jarige Spaanse verdediger tekent vrijdag een contract voor een jaar. Hij speelde het afgelopen seizoen voor Huelva in de tweede Spaanse tweede divisie, maar was eigendom van Rayo Vallecano. Hij komt transfervrij over.