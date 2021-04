FC Twente maakt met Roord meer uren vrij voor vrouwenvoetbal

Het lijkt een detail: De technisch manager heet vanaf nu de manager vrouwenvoetbal. Maar het verschil zit in meer dan alleen de functieomschrijving, zegt Roord. „Ik ga ook van acht uur in de week werken bij FC Twente naar 2.5 dag. Als ik naar een uitwedstrijd moet, ben ik soms al zes uur op een dag kwijt. Of ik het nog ga meemaken dat we bij FC Twente met een fulltimer gaan werken op technische zaken? Ajax en PSV doen dat al, wij hebben de taken anders verdeeld. Minke Renskens (Operationeel medewerker Vrouwenvoetbal, red.) doet meer de administratieve kant, waardoor ik me puur op het voetbal kan richten.”

Gewend aan vrouwenvoetbal

De oud-voetballer van FC Twente en Quick’20 is al sinds 2016 werkzaam in het vrouwenvoetbal. „Het maakt mij niet uit of ik naar een vrouwen- of mannenwedstrijd ga kijken. Ik zie het verschil niet eens meer en dat komt ook omdat ik door Jill (international, red.) al heel lang het vrouwenvoetbal volg”, zegt hij. „Voor mij is het heel simpel: ik geniet van elke wedstrijd op topniveau. Soms is het bij de vrouwen hemeltergend slecht, maar bij de mannen denk ik ook vaak genoeg ‘misschien moet je die ene schoen even aan de goede voet doen’. Het is tegenwoordig ook een klus om de hele zondag uit te zitten als je de eredivisie ziet.”