FC Twente maakt seizoen af zonder Pierie; Brama wel weer beschikbaar

Het was zondag tegen FC Utrecht al direct duidelijk dat Pierie voor een langere periode eruit zou liggen. Tegen Fortuna Sittard ontbreekt ook de geschorste Jayden Oosterwolde. Trainer Ron Jans wil nog niet kwijt hoe hij de personele problemen gaat verhelpen. „Ik praat ook liever over oplossingen”, zegt de oefenmeester, die wel weer de beschikking heeft over Dario Dumic. Dumic begon tegen FC Utrecht vanwege liesklachten op de bank. „Met hem hebben we de juiste keus genomen door hem in eerste instantie te sparen”, aldus Jans.

Tweetal terug

Wout Brama en Luka Ilic hebben allebei de gehele week meegetraind en zijn beschikbaar. In Sittard probeert FC Twente voor de zoveelste keer de negatieve spiraal te doorbreken. Tegen FC Utrecht was het verschil tussen de eerste en tweede helft immens groot. „We moeten meer gewapend zijn als het in wedstrijden tegen zit”, zegt Jans. „We moeten de dingen blijven doen die we hebben afgesproken en na een tegenslag niet opeens alles loslaten. Het was zondag na de 1-1 opeens los zand.”

Directe concurrent

Met Fortuna treft FC Twente zaterdag een directe concurrent voor een plek in de nacompetitie. „Als we het toch over die achtste plaats op de ranglijst hebben, het is eigenlijk wonderlijk dat we daar nog voor in beeld zijn. We hebben zo veel kansen gemist, dan moeten we daar nu ook maar gebruik van maken. We hebben nog vier wedstrijden te gaan en als je er een wint, dan win je er meer”, zegt Jans. „Laten we daar dan geen week meer mee wachten.”