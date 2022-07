FC Twente maakte indruk met ruime zege bij Fortuna Düsseldorf

FC Twente kwam in het oude Paul Janes Stadion in de binnenstad van Düsseldorf al na nacht minuten op achterstand. De jonge keeper Sam Karssies was kansloos op een van richting veranderde vrije trap: 1-0. FC Twente had meer balbezit in de eerste helft, maar de ploeg had soms moeite om druk te krijgen op de vijfmansdefensie van Fortuna Düsseldorf. De Enschedeërs, die een paar kleine mogelijkheden kregen, kwamen na 32 minuten verdiend op 1-1 na een individuele actie van Vaclav Cerny.

Geheel nieuwe ploeg

Dat voor Düsseldorf over een week al de competitie in de Tweede Bundesliga begint was te zien in het kwartier na rust toen de thuisploeg op basis van het fysieke de wedstrijd wat meer in handen nam. FC Twente zat zichtbaar in de vermoeidheid.

In het derde blok van 45 minuten kwamen er elf nieuwe namen bij de Tukkers. Zo was er het debuut van de doelman op proef Issam El Maach, maakte Michel Vlap zijn rentree en was daar opnieuw speeltijd voor de 16-jarige Mats Rots en de andere jeugdspeler Sander Sybrandy. Daarmee speelde FC Twente met twee tieners op de backposities, terwijl Sybrandy van origine een linkerspits is. Sybrandy deed het uitstekend.