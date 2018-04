FC Twente met Assaidi en 'mes tussen de tanden' tegen Feyenoord

ENSCHHEDE - Oussama Assaidi keert zondag terug in het elftal van FC Twente. De topscorer van de Tukkers is fit genoeg om te starten tegen Feyenoord.

Assaidi kwakkelt al tijden met zijn knie. ,,Hij heeft last van overbelasting op bepaalde ondergronden’’, zegt trainer Marino Pusic. Dat is ook de reden dat Assaidi de laatste tijd niet in actie komt op kunstgras. Volgende week speelt Twente bij ADO Den Haag de laatste wedstrijd in het reguliere seizoen op kunstgras. ,,Zijn gevoel is leidend en dat volg ik’’, aldus Pusic. ,,Oussama heeft deze week drie prima trainingen afgewerkt. Het is bij hem altijd even afwachten wat de reactie de volgende ochtend is, maar het ziet er nu goed uit.’’

Boost

Ook Fredrik Jensen, die de voorbije dagen soms aangepast trainde, kan beginnen tegen Feyenoord. ,,We hebben hem fris en fit gemaakt’’, aldus Pusic, die beseft dat het komend weekend van groot belang kan zijn in de strijd tegen degradatie. Zaterdag komen de directe concurrenten Sparta en Roda JC al in actie. ,,Ik ga naar Roda-Zwolle kijken, omdat we Zwolle nog krijgen dit seizoen’’, zegt Pusic. De oefenmeester weet dat de uitslagen van zaterdag van invloed kunnen zijn op de gemoedstoestand van zijn spelers een dag later. ,,Zowel positief als negatief. Als de resultaten gunstig zijn, kan dat de jongens een boost geven. Vallen ze tegen dan wordt de druk nog groter. Maar uiteindelijk hebben wij alleen maar invloed op op ons eigen spel.’’

Mes tussen de tanden

Pusic is er heilig van overtuigd dat de nummer laatst zondag voor eigen publiek kan stunten tegen de landskampioen. ,,We hebben dit seizoen bewezen dat het hier de topclubs heel moeilijk kunnen maken. Natuurlijk is Feyenoord de favoriet, maar wij gaan met het mes tussen de tanden spelen en onze huid zo duur mogelijk verkopen. Tegen VVV stond onze organisatie eindelijk goed. Dat gevoel hadden de jongens in het veld ook. We hebben ook maar twee schoten van afstand weggegeven.’’