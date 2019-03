FC Twente met Brama en Smith in volle Grolsch Veste tegen FC Den Bosch

„Wij beschouwen elke wedstrijd als een nieuw project”, aldus Pusic, „Op die manier proberen we de druk weg te houden bij de spelersgroep. En tot dusverre werkt dat heel goed. De jongens gaan goed met de huidige situatie aan.” De komende dagen zal er meer duidelijkheid in de strijd om het kampioenschap komen, want Twente speelt twee duels kort achter elkaar.

Na de wedstrijd vrijdagavond in de eigen Grolsch Veste tegen FC Den Bosch wacht maandag de uitwedstrijd bij RKC. Sparta, de enige achtergebleven achtervolger, treft achtereenvolgens Jong FC Utrecht en MVV. „Het wordt een spannend en pittig weekend”, zegt Pusic, die ook weet dat als Twente de komende dagen ongeschonden doorkomt de titel nagenoeg een feit is.

Twee duels, negen tegentreffers

Tegenstander Den Bosch is na een puike eerste seizoenshelft volledig ingestort. In de laatste twee verloren duels incasseerde het maar liefst negen treffers. „Maar het blijft een tegenstander met hele goede spelers”, vindt Pusic, die geen beroep kan doen op Tom Boere, Tim Hölscher en Haris Vuckic. Matthew Smith keert na zijn interlandverplichtingen terug in de basis. Wout Brama, die in verband met hamstringklachten aangepast heeft getraind, is fit genoeg om te starten.