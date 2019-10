FC Twente met debutant tegen Willem II

Mindere serie

Garcia wil nog niet vooruitlopen op de andere namen die zaterdag na ruim een maand weer aantreden in De Grolsch Veste. „Iedereen is wel fit”, aldus Garcia, die in de voorbije week geen extra spanning heeft gemerkt bij zijn spelers. „We hebben goed gewerkt en het was opvallend om te zien dat bijna iedereen deze visie had over onze mindere serie”, zegt hij. „Tegen Feyenoord was het slecht, tegen Sparta de eerste helft ook, maar toen hebben we zonder groots te spelen na rust wel de draad weer opgepakt. En dan moet het ook een beetje meezitten.”