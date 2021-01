FC Twente met dezelfde groep tegen Heerenveen

Wel tevreden

Het bezoek aan Sparta donderdag leverde gemengde gevoelens op. Bij FC Twente waren ze na afloop minder chagrijnig, dan de meeste supporters thuis die een saaie, vervelende wedstrijd zagen. ,,We hadden niet de brille om er onderuit te voetballen en de wedstrijd te winnen. Het spel van Sparta ligt ons niet en daarom ben ik wel tevreden", aldus Jans. ,,Het is heel lastig om tegen Sparta te voetballen en ik denk dat wij niet de enige ploeg zijn. Ten opzichte van de thuiswedstrijd tegen Sparta hebben we het een stuk beter gedaan. We kregen wel de ruimte om de bal van links naar rechts te spelen, maar in de zestien is het heel lastig, want daar staan ze heel compact en fysiek te verdedigen. We hebben wel spelers die met een moment wedstrijden kunnen beslissen, maar dit keer niet. Om dit soort duels te winnen moeten we beter zijn aan de bal.”