FC Twente met klein verschil langs Fleringen

FC Twente had in Fleringen een kwartier nodig om het kwaliteitsverschil in een score uit te drukken. Ryan Trotman zette de Enschedeërs op voorsprong. De buitenspeler was afgelopen week tegen GFC ook al meerdere malen trefzeker. Uit een corner kopte Richard Jensen even later de tweede treffer binnen. Ulrich Bapoh, die onlangs overkwam van VFL Bochum, maakte vlak voor rust de derde treffer namens FC Twente.