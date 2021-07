FC Twente met proefspeler tegen Sparta Enschede

Poll FC Twente in de race voor Heracles-aanvoerder; Almeloërs houden deur open

21 juni ENSCHEDE - Als het rondkomt, is het een nogal opvallende overgang. FC Twente heeft interesse in de transfervrije Robin Pröpper (27), de oud-aanvoerder van Heracles. De centrale verdediger speelde de afgelopen vijf jaar in Almelo, waar hij nog altijd zeer welkom is.